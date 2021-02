Beim Insektenschutz hat sich das Bundeskabinett auf strengere Regeln geeinigt. Es geht insbesondere um den Einsatz von Spritzmitteln in ökologisch sensiblen Gebeiten. Aber was bedeutet das für Baden-Württemberg? Der Südbadische Bauern-Funktionär Benjamin Fiebig im SÜDKURIER-Interview.

Herr Fiebig, die Bauern in Baden-Württemberg laufen Sturm gegen das geplante Insektenschutzpaket des Bundes. Was ist das Hauptproblem?Das auf Bundesebene am Mittwoch beschlossene Gesetzespaket zum Insektenschutz konterkariert alle Bemühungen, die