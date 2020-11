Schule Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Eigentlich gilt in Schulen eine strenge Maskenpflicht, doch der Sportunterricht ist davon ausgenommen – wie geht das?

Rennen, Schwitzen, Toben ist in Schulen derzeit weiterhin erwünscht, ganz ohne Maske. Ein Widerspruch? Wie das Kultusministerium dies begründet, was Schulen davon halten und warum Kindersport in Vereinen im Gegensatz dazu verboten ist.