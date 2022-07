Baden-Württemberg vor 1 Stunde

So lief die Trauerfeier für Carl Herzog von Württemberg: Viele Adlige und Prominente in Altshausen

Mit einem Requiem nahmen 800 geladene Trauergäste am Samstag Abschied vom Chef des Hauses Württemberg, der im Alter von 85 Jahren am 7. Juni verstarb. Seine letzte Ruhestätte ist in der Familiengruft der Schlosskirche.