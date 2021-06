Singen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Singen als Tuning-Mekka von ganz Süddeutschland? Warum das Oberbürgermeister Bernd Häusler verhindern will – und was Teilnehmer der Szene dazu sagen

Am zweiten Wochenende in Folge haben sich in der Singener Südstadt trotz großflächiger Absperrungen und massiver Polizeipräsenz Hunderte Tuner, Poser und Schaulustige mit ihren zum Teil auffrisierten Fahrzeugen getroffen. Am Ende bilanzierte die Polizei 36 Anzeigen und ein illegales Autorrennen. Der SÜDKURIER hat sich unter die Teilnehmer gemischt und mit Betroffenen, Fahrzeugliebhabern sowie mit Oberbürgermeister Bernd Häusler über die Tuning-Szene und eine mögliche Lösung für die scheinbar immer wiederkehrende Problematik gesprochen.