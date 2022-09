Berlin vor 2 Stunden

Angst vor Folgen des Schweizer Atomlagers? Im Schwarzwald kommt Radioaktivität sogar natürlich vor!

Dass die Schweiz ein Endlager für Atommüll an die Grenze setzen will, schürt in Deutschland die Angst vor radioaktiver Strahlung. Was viele nicht wissen: Im Schwarzwald wurde sie lange sogar zu Heilzwecken eingesetzt.