Warum ist Kommunikation in einer Beziehung so wichtig? Wie teilt man sich seinem Partner richtig mit? Und warum sollte man dabei unbedingt bei sich selbst bleiben? Paarberater Enno Kastens gibt hilfreiche Tipps.

Wie komme ich in echten Kontakt mit meinem Partner?Ich muss mit mir selber in Verbindung sein und mich selbst spüren können. Das bedeutet: Ich fühle in mein System hinein und finde heraus, was ich gerade spüre und was mich bewegt. Es ist eigentlich