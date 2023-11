Luftfahrt vor 2 Stunden

Nach Geiselnahme in Hamburg: Wie sicher sind die Flughäfen in der Region?

Sicherheitsrisiko Flughafen? Ein Mann gelangte am Wochenende auf das Gelände des Flughafens in Hamburg. Was Betreiber in der Region zu ihren Konzepten sagen – und was sie Hamburg sogar voraus haben.