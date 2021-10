Was macht eigentlich... Marian Schreier? Nach der Niederlage bei den Stuttgarter OB-Wahlen macht er im Hegau weiter. Doch er traut sich mehr zu. Auch Bundespolitik kann er sich vorstellen.

Vor einem Jahr ging Marian Schreier in großen Buchstaben durch die Schlagzeilen. Der junge Bürgermeister von Tengen (4650 Einwohner) hatte es gewagt, was den Genossen in Stuttgart als anmaßend erschien: SPD-Mitglied Schreier hatte für den OB-Sessel