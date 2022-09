Mensch vor 1 Stunde

Maik Wiedenbach: Vom Schwimmtalent am Bodensee zum Personaltrainer der Stars in New York

Diese Biographie hat es in sich: Als Junge will Maik Wiedenbach so aussehen wie Schwarzenegger. Dann wird er Börsenmakler, schafft es ins „Manager Magazin“ und hat doch „die Schnauze voll“. Dann findet er seine Berufung.