Am Montag beginnt das neue Schuljahr in Baden-Württemberg – aber es wird kein gewöhnliches sein, denn der Unterricht findet unter Pandemiebedingungen statt. Wir haben mit einer Lehrerin, einem Schüler und einer Elternvertreterin aus der Region über ihre Gefühle vor dem Start gesprochen.

Schulschließungen, Fernunterricht, neue Regeln – das vergangene Schuljahr verlief wegen Corona alles andere als normal. Und nach den Sommerferien startet am Montag erneut der Unterricht in Baden-Württemberg unter Pandemiebedingungen. Was aber