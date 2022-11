Man solle Palmer „schnell mit den vollen Mitgliedsrechten in die Partei aufnehmen“, sagte Winfried Kretschmann am Dienstagabend in der ARD-Sendung „Maischberger“. Palmers Mitgliedschaft bei den Grünen ruht wegen Streitereien um Tabubrüche und Rassismusvorwürfe.

Der 74-jährige Ministerpräsident hatte nach der OB-Wahl in der Uni-Stadt gesagt, er freue sich für Palmer, der als Parteiloser angetreten war. „Ich bin ja mit ihm befreundet.“

Palmer wäre gern wieder aktives Grünen-Mitglied

Der 50 Jahre alte Palmer hatte jüngst gesagt, er wäre gern wieder aktives Grünen-Mitglied. Verlangen könne er nichts, weil man vereinbart habe, dass seine Mitgliedschaft bis Ende 2023 ruhen solle.

Demnächst wollen sich die Landesvorsitzenden mit Palmer zu einem Gespräch treffen. Beim linken Flügel im Südwesten gibt es jedoch Widerstand gegen eine schnellere Wiederannäherung. (dpa/lsw)