Allensbach vor 1 Stunde

Jeden Tag neue Wahl-Umfragen – doch was sind sie wert? Thomas Petersen vom Allensbach-Institut sagt, was bei dieser Wahl besonders ist

Was taugen eigentlich Wahlumfragen? Warum weichen sie zum Teil so eklatant voneinander ab? Und wie kommt es, dass bei dieser Bundestagswahl so wenig klar scheint? Der SÜDKURIER hat einen Experten befragt: Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie in Allensbach gibt Einblick in die Welt der Umfragen und was dahintersteckt.