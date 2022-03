Die Inzidenz im Kreis Sigmaringen ist sehr hoch, kurz war sie sogar bundesweiter Rekord. Welche Auswirkungen hat das auf Kliniken, Betriebe, kritische Infrastruktur und die Menschen selbst? Ein Besuch in Sigmaringen.

Die Eisdiele unterhalb vom Hohenzollernschloss in Sigmaringen ist gut besucht. Es ist Ende März, der Frühling bringt fast schon frühsommerliche Temperaturen. Dennoch fällt auf, dass nur wenige Menschen in der Fußgängerzone unterwegs sind. Still ist