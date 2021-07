Katholische Kirche vor 2 Stunden

Georg Gänswein wird heute 65 Jahre alt. An Ruhestand denkt er aber noch lange nicht

„Ein Bischof geht nicht mit 65 Jahren in die Rente. Er bleibt noch mindestens 10 oder mehr Jahre an Deck“, sagt Georg Gänswein. Weshalb der Bischof aus dem Schwarzwald nicht an Ruhestand denkt.