Es ist verlockend – einige Tage früher in Urlaub zu fahren und die eigenen Kinder früher aus der Schule zu nehmen. Dass dies Eltern tun, zeigt sich immer wieder. Wie gehen Schulen in der Region damit um?

Am 30. Juli ist der erste Ferientag. Doch zwei Schülerinnen der Unter- und Mittelstufe am Konstanzer Humboldt-Gymnasium erzählen von Mitschülern, die bereits am Wochenende in Urlaub fahren. Das Zeugnis müsste nächste Woche abgeholt werden, aber