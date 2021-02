Sie sind systemrelevant, doch spricht man nicht gerne über ihre Arbeit: Bestatter und Mitarbeiter von Krematorien leisten ganze Arbeit – in Corona-Zeiten erst recht. Ein Besuch bei einem Bestatter in Hilzingen und dem Krematorium in VS-Schwenningen.

In fünf Minuten wird aus dem schlaksigen Mann ein Bestatter. Timon Zanger schlüpft in eine schwarze Hose, zieht ein graues Hemd an, darüber einen schwarzen Kurzmantel. Der junge Schreiner arbeitet in der Werkstatt von Ralf Homburger im Hilzinger