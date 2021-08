Fasnacht vor 1 Stunde

Fasnacht auch in Südbaden nur für Geimpfte und Genesene? Was die Zünfte in der Region darüber denken

Die Düsseldorfer Karnevalisten wollen ihre Saalveranstaltungen nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen – negative Tests sollen für den Zutritt nicht ausreichen. Wie kommt das bei den Verbänden und Zünften in Südbaden an? Und welche Aussichten gibt es in der Region überhaupt für die bevorstehende Fasnachtssaison, auch im Freien? Wir haben nachgehakt.