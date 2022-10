Medizin, Informatik, Slawistik – studieren kann man viel und das machen auch viele. Dieser Fakten-Freitag zeigt, wie viele Studenten es an den Hochschulen in unserer Region gibt.

Bild: Sebastian Gollnow(dpa), Isabelle Graef

Das Wintersemester geht los, viele Abiturienten beginnen ein Studium und vermischen sich auf dem Campus mit zurückkehrenden Dritt-, Viert- und Zwölftsemestern. So viele Studenten gibt es in der Region:Die meisten studieren also an der Universität