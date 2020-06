Am Donnerstag soll ein 49-Jähriger in den Morgenstunden seine Ex-Freundin brutal umgebracht haben – davon geht die Polizei aus. Der Verdächtige sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei sucht bis heute eine rote Tasche, in der der mutmaßliche Täter die Tatwaffe versteckt haben könnte. Nachbarn berichten dem SÜDKURIER jetzt, dass die Familie schon häufig mit der Polizei zu tun hatte.

Eine 39-jährige Mutter von drei Kindern wurde am vergangenen Donnerstag in ihrer Wohnung in der Schramberger Straße in Schwenningen tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass ihr Ex-Freund sie umgebracht hat. Er sitzt mittlerweile in