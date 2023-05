Singen/Itzehoe vor 16 Minuten

Ermordet nach Flucht aus Singen: Angeklagter entfernte sich, „als würde er spazieren gehen“

Sie wollte in Singen neu anfangen, musste an die Nordsee flüchten. Dort erschoss ihr Mann sie vor den Augen des Sohnes. Am vierten Prozesstag sagte eine Zeugin aus, die die Tat miterlebte.