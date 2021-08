Baden-Württemberg bietet ab 1. September Drittimpfungen an. Doch das gilt nicht für alle. Zunächst sollen Senioren und sonstige Risikopatienten drankommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier.

