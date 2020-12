Bodensee Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wer sind die Kriminellen, die mit der Falsche-Polizisten-Masche älteren Menschen Erspartes stehlen? Ein Blick auf die Männer hinter der Abzocke

Am Telefon geben sich Betrüger als Polizisten aus und verdienen damit Millionen. Anfang des Jahres sind sie bei vier Rentnern in der Region erfolgreich. Jetzt gibt ein Prozess seltene Einblicke in das Geschäft der Kriminellen – eine Geschichte von „Keilern“, „Logistikern“ und „Abholern“.