Er habe ein gutes Gefühl, sagt der bis auf einen dunklen Schal und schwarze Sportschuhe ganz in weiß gekleidete Angeklagte Udo Schulz im früheren Fürstlich Hohenzollerischen Forst- und Rentamt in Sigmaringen, das heute als Amtsgericht dient.

Dort musste sich der Zwei-Meter-Mann am Montag verantworten, weil er am 13. Februar mit einem riesigen Holzkreuz eine nicht genehmigte Corona-Demonstration am Privathaus des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) in Laiz vorbei geführt haben soll.

Die Polizei konnte ein geplantes Vordringen der etwa 50 Personen zum Wohnsitz des Politikers verhindern. Die Aktion wurde über Parteigrenzen hinweg scharf verurteilt.

Der Angeklagte Udo Schulz (am rechten Bildrand) mit seinem Konstanzer Verteidiger Tomislav Duzel (links von ihm) und Richterin Kristina Selig in der Bildmitte. | Bild: René Laglstorfer

Tierfreund mit Hühnern und Hunden

Um seinen Hals trägt der laut eigenen Angaben tiefreligiöse Schulz ein Marien-Amulett. „Ich erwarte mir einen Freispruch“, sagt der 52-Jährige kurz vor Prozessbeginn zum SÜDKURIER. Auch eine niedrigere als die bisher verhängte Geldstrafe von 30.000 Euro wolle er nicht akzeptieren. Als Auflage könne er, Besitzer von drei Hunden und mehreren Hühnern, sich jedoch vorstellen, gemeinnützig in einem Tierheim zu arbeiten.

Nach den Plädoyers des Konstanzer Verteidigers Tomislav Duzel und dem Hechinger Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter fällte Richterin Kristina Selig um 12.30 Uhr ihr Urteil: Sie spricht Udo Schulz schuldig, eine unangemeldete, öffentliche Versammlung als Leiter durchgeführt zu haben und bestätigt die in Abwesenheit des Angeklagten in einem Schnellverfahren eine Woche nach der Corona-Demo verhängte Geldstrafe von 30.000 Euro.

„Ortswahl strafverschärfend“

Die Ortswahl – also der private Wohnsitz von Ministerpräsident Kretschmann – wirke strafverschärfend. „Es spielt sehr wohl eine Rolle, wo man hingeht“, sagte Selig in ihrer Urteilsbegründung. Bei einer politisch aktiven Person könne man sich vorstellen, dass Demonstranten nach Stuttgart gehen, aber nicht zum persönlichen Zuhause nach dem Motto: „Wir wissen, wo du wohnst.“

Auch wenn die Versammlung eine „relativ friedliche Veranstaltung“ gewesen ist, sei die Situation dennoch bedrohlich gewesen. „Sie würden ja vermutlich auch nicht wollen, dass eine Gruppe bei Ihnen vor der Haustür steht?“, fragte die Richterin den Angeklagten, der darauf nicht reagierte.

Verteidiger Duzel übergab der Vorsitzenden Selig nach ihrer Urteilsbegründung die vorbereitete Berufung mit den Worten: „Herr Schulz hält es für ein Fehlurteil, ich für ein ganz eklatantes“, so der Konstanzer.

Dem SÜDKURIER sagte er später, dass er mit seinem Mandanten durch alle Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof gehen werde. Oberstaatsanwalt Beiter zeigte sich über das Urteil zufrieden und ergänzte: „Wer die Wahrheit so entstellt, der muss damit rechnen, dass man ihm nicht glaubt.“