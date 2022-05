Meinung vor 58 Minuten

Dass Baden-Württemberg an der Maskenpflicht in Bus und Bahn festhält, ist falsch

Es erinnert an die Fehler der Vergangenheit: Während im Bund das Aus der Maskenpflicht in Bus und Bahn diskutiert wird, möchte das Land kategorisch an ihr festhalten. Das wirkt arrogant und volksfern.