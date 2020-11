Corona Nur für Abonnenten vor 26 Minuten

Cano-Bauarbeiter stehen nach Corona-Fällen in Blumenfeld unter Quarantäne. Was Anwohner, Vermieter und Ortsvorsteher dazu sagen

Noch vergangene Woche wird ein Corona-Problem auf der Cano-Baustelle in Singen von den Verantwortlichen in Abrede gestellt. Derzeit ist von 109 Infizierten die Rede. Einige leben im Tengener Ortsteil Blumenfeld in einer Gemeinschaftsunterkunft für Monteure. Dort bemüht man sich, die Infektionsketten zu unterbrechen.