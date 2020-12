Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Basil Amaliri lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge: Wie ein Asylsuchender mit Corona-Maßnahmen umgeht

In Flüchtlingsunterkünften können sich viele mit dem Coronavirus anstecken. Um das zu verhindern, gibt es in einigen Landkreisen Betretungsverbote. Doch wie geht es den Menschen in den Einrichtungen – und wie gut werden die Maßnahmen eingehalten?