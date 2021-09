Bundestagswahl vor 20 Minuten

Aus der Region nach Berlin: Diese Abgeordneten werden Südbaden und Oberschwaben künftig im Bundestag vertreten

Es wurde sehr spät in der Nacht – doch nun ist bekannt, wer die Wahlkreise in Baden-Württemberg künftig in Berlin vertritt. Ein Überblick über die einzelnen Wahlkreise in der Region, die Gewinner der Direktmandate und die Abgeordneten, die über die Landesliste den Sprung nach Berlin schaffen. Dabei gibt es manche Überraschung, aber auch Enttäuschungen.