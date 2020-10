Schweiz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Appenzell Innerrhoden hat eine Corona-Inzidenz von über 400 Fällen pro 100.000 Einwohner. Trotzdem bleibt man im Schweizer Halbkanton ganz ruhig

Diese Zahl stellt alle deutschen Risikogebiete in den Schatten: Mit einer Inzidenz von wöchentlich mehr als 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ist Appenzell Innerrhoden ein absoluter Brennpunkt. Die Corona-Pandemie lehrt aber, dass man gerade bei Zahlen genau hinsehen muss. Von einem Lockdown wie in Berchtesgaden will man im Halbkanton noch nichts wissen.