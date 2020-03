Zwei Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Konstanz sind bereits am Coronavirus erkrankt. Doch was passiert eigentlich, wenn es mehr werden? Und wie schützen sich die Polizisten vor der Pandemie? Wir haben uns mit der Polizei unterhalten

Viele Menschen arbeiten derzeit von Zuhause. Nicht so Polizisten. Sie sorgen weiterhin auf der Straße für Recht und Ordnung. Dafür begeben sie sich in Corona-Gefahr. Doch wie schützt man sich in einem Beruf, wo Körperkontakt unvermeidlich ist?