Staufen vor 15 Minuten

Wie ein Freiburger Fahnder erfolgreich Pädokriminelle jagt – und was das mit ihm macht

Die Kripo in Freiburg bearbeitet permanent Fälle von Kindesmissbrauch – nur die größten gelangen an die Öffentlichkeit. Ermittler Jörg Biehler hat in beiden Staufener Missbrauchsfällen ermittelt. So hat er seine Arbeit erlebt.