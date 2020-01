48 Stunden hinter Gitter. Nicht wegen einer Schlägerei. Nicht wegen Drogen. Und auch nicht wegen Einbruch. Sigi Suhr stürzt lediglich in der Schweiz mit dem Fahrrad und macht sich dadurch strafbar. Er erzählt, wie es zu dieser unglaublichen Geschichte kam und warum er trotz stinkender Zelle wieder ins Gefängnis gehen würde.

Sigi Suhr freut sich auf eine Fahrradtour am Bodensee. Es ist Hochsommer. Das Wetter stimmt. Der Zug Richtung Schweiz kommt pünktlich. Der 66-Jährige schwingt sich in Schaffhausen auf sein Rad. Und anfangs läuft es reibungslos. Bis er in der