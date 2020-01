Wintersport vor 1 Stunde

Skigebiete, Liftanlagen und Langlauf-Loipen in der Region

Warum in die Ferne schweifen? Es müssen nicht immer die großen Skigebiete in den Alpen sein. Bei uns in der Region gibt es eine Vielzahl an kleinen und großen Liftanlagen, ausgezeichneten Skipisten und präparierten Loipen. Entdecken Sie die Möglichkeiten auf unserer interaktiven Karte!