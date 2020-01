Ein 38-Jähriger hat einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) entdeckt und wohl Schlimmeres verhindert. Der Mann wollte das Haus am frühen Montagmorgen verlassen, als er den Alarm eines Rauchmelders hörte und Rauch im Flur entdeckte, wie die Polizei mitteilte. Danach habe er seine Nachbarn geweckt und die Feuerwehr alarmiert.