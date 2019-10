Baden-Württemberg vor 14 Stunden

„Jüdische Kinder aus unserer Gemeinde werden in der Schule beschimpft“: Tatjana Malafy von der jüdischen Gemeinde in Rottweil über einen neuen Antisemitismus

Am höchsten Feiertag Jom Kippur waren auch jüdische Gläubige in ihrer Synagoge in Rottweil versammelt. Vom Terror in Halle erfuhren sie von der Polizei – weil sie an diesem Feiertag kein Telefon benützten dürfen.