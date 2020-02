Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis in Südbaden die ersten Corona-Fälle gemeldet werden. Viele Isolierzimmer stehen in den Krankenhäusern der Region zur Verfügung. Die Kliniken sehen sich gut gerüstet.

Ob in Konstanz, Villingen-Schwenningen oder Waldshut: Die regionalen Krankenhäuser betonen, dass sie auf erste Corona-Fälle in der Region eingestellt sind. Das Spital Hochrhein in Waldshut hat mehrere Isolierzimmer eingerichtet – die aber