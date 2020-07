Lust und Liebe vor 2 Stunden

Das Geheimnis langer Beziehungen: Antje und Michael Groll aus Radolfzell sind seit 17 Jahren gemeinsam glücklich – wie schaffen sie das?

Was macht lange gelingende Beziehungen aus? Blick in Antje und Michael Grolls Fotoalbum: Sie leben in Radolfzell, sind seit 17 Jahren ein Paar und seit 11 Jahren verheiratet. Wie stemmen sie ihren Alltag, was schätzen sie an dem anderen? Worüber streiten sie und wie gelingt die Versöhnung?