Konstanz vor 18 Stunden

Bedürftig oder kriminell? Dem Mythos Bettelmafia in der Region auf der Spur

Sie humpeln durch die Fußgängerzone, liegen auf dem Kopfsteinpflaster, halten ihr Kind vor ihren Körper, um Mitleid zu erregen. Bettler aus Osteuropa leben auch auf den Straßen in der Region. Viele stempeln sie als Zigeuner ab. Einige behaupten sogar, dass sie zu einer Bettelmafia gehören. Doch was ist dran an dem Gerücht? Recherchen ergeben: Es ist eine Frage, die niemand beantworten kann