Hochrhein/Schweiz vor 6 Stunden

Aargauer Sozialdemokraten fordern: Kein russisches Uran für die Atommeiler in Beznau und Leibstadt

Klare Ansage der Partei an den Schweizer Stromkonzern Axpo. Beznau wird vollständig mit russischem Uran betrieben, in Leibstadt kommt die Hälfte des Brennstoffs aus Russland. Was Konzern und Kanton dazu sagen.