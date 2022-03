Hochrhein vor 2 Stunden

Schweizer Atomendlager: Die große Spannung vor einer Million Jahre Langeweile

Im Herbst will die Nagra bekanntgeben, ob sie ihr atomares Tiefenlager am Bözberg, am Lägern oder im Zürcher Weinland bauen will. Alle drei Standorte liegen in der Nähe zur deutschen Grenze.