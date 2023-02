Mehrere Schiffe sind an ihrem Lebensende angekommen, genau wie die verbaute Technik der Autofähre „Euregia“. Doch nicht nur das Geld für die Modernisierung stellt die Schweizer Bodensee-Schifffahrt vor Herausforderungen.

Sie passt fast nicht in die Werft in Romanshorn: die 60 Meter lange Autofähre Euregia. Nur wenige Zentimeter an jeder Seite hat das Schiff „spatzig“ auf dem Schlitten, auf dem das rund 550 Tonnen schwere Schiff aus dem Wasser gezogen