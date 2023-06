Am Sonntag, 11. Juni, ist in einem Recyclingbetrieb in Klingnau (CH) ein Brand ausgebrochen.

Laut Medienmitteilung der Schweizer Polizei wurde die H5 wegen des Feuers zwischen Koblenz und Klingnau in beiden Richtungen gesperrt.

Das Bild zeigt den Brand von Kadelburg aus. Im Vordergrund liegt das Schweizer Dorf Rietheim bei Bad Zurzach. | Bild: Heiko Spitznagel

Es entstand eine große Rauchentwicklung. Der Verkehr wurde umgeleitet.