Sie lassen aktuell die Herzen der Besucherinnen und Besucher höher schlagen: die kleinen Lämmer im Tierpark Kreuzlingen. Das Zwillingspaar Attila und Ayla hat bereits vor zwei Monaten das Licht der Welt erblickt, das dritte Lämmchen namens Nero wurde dagegen erst vor zwei Wochen geboren.

Die Geburt der Walliser Schwarznasenschafe Attila und Ayla sei problemlos verlaufen, sagt Tierpflegerin Isabelle Rutz. Sie erklärt: „Mutterschaf Amira hat es ohne Hilfe geschafft.“ Die Aue, sprich ein weibliches Schaf, hat den Lämmern nicht nur das Leben geschenkt, sondern auch den Anfangsbuchstaben ihrer Namen. „Dieser ist bei Muttertieren und ihren Nachkommen jeweils gleich“, sagt Rutz.

Auf diese Weise sei es einfacher, den Überblick darüber zu behalten, wer von wem abstammt. Dass eine Aue Zwillinge gebäre, sei im Übrigen keine Seltenheit. „Und tendenziell erleichtert es die Geburt“, sagt Rutz. Der Grund: Zwei Lämmer seien kleiner und damit leichter zu gebären als ein großes Lamm.

Überzähligen Böcken droht der Gang zur Schlachtbank

Attila und Ayla stehe nun mindestens bis Ende Sommer ein schönes Leben im Tierpark Kreuzlingen bevor, sagt Rutz. „Hier haben sie es wirklich paradiesisch.“ Für die Zeit danach sei vorgesehen, dass der Tierpark Kreuzlingen Ayla für die Zucht behält und Attila weiterverkauft.

Männliche Jungtiere unterzubringen sei mitunter nicht ganz einfach. „Überzählige Böcke müssen zum Teil geschlachtet werden“, sagt sie. Das geschehe normalerweise, wenn die Tiere zwischen zehn und zwölf Monate alt seien. Dann erreichten sie ein Gewicht von rund 40 Kilogramm und seien für die Fleischindustrie interessant.

Rutz ist aber zuversichtlich, dass Attila dieses Schicksal erspart bleibt. Schließlich sei das Walliser Schwarznasenschaf eine bedrohte Haustierrasse, das erleichtere den Weiterverkauf. „Zudem sind wir in Züchterkreisen gut vernetzt.“ Will heißen: Immer wieder kann sie Tiere an Züchterkollegen vermitteln.

Bei Walliser Schwarznasenschafen sind, wie der Name bereits andeutet, vor allem die dunklen Partien an Nase, Augen, Vorderknien, Sprunggelenkknochen und Füßen im ansonsten weißen Fell charakteristisch. Sie bilden außerdem gedrehte Hörner am Kopf aus. Widder können bis zu 100 Kilogramm schwer werden, Auen bis 80 Kilo.

Tierpflegerin: „Wir hoffen, dass die Wollsau trächtig ist“

Beim dritten Lamm, dem kleinen Nero, dessen Mutter Nina heißt, handelt es sich um ein Spiegelschaflamm. Erst zwei Wochen ist der kleine Bock alt und doch ist seine Zukunft schon gesichert, oder wie die Tierpflegerin sagt: „Für ihn habe ich bereits einen Platz gefunden.“

Auch bei den Geißen des Tierparks Kreuzlingen gab es dieses Jahr bereits Nachwuchs. So tollen nebst Schwarzhals- auch Stiefelzicklein durchs Gehege. Letztere sind wie Attila und Ayla Ende Februar zur Welt gekommen. „Zudem hoffen wir, dass die Wollsau trächtig ist“, sagt Rutz. Sollte dem wirklich so sein, gäbe es im Seeburgpark in rund drei Monaten auch grunzenden Nachwuchs zu bestaunen.

Tag der offenen Tür im Tierpark Wer Attila, Ayla, Nero, die Schwarzhals-oder Stiefelzicklein sehen möchte, kann ihnen am 2., 16. oder 30. April einen Besuch abstatten. An jenen Sonntagen ist im Tierpark Kreuzlingen jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr Tag der offenen Tür.

Rahel Haag schreibt für die „Thurgauer Zeitung“, unsere Partnerzeitung.