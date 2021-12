Aargau vor 22 Stunden

Hospiz Aargau: Begegnungsort für trauernde Menschen

Das Hospiz Aargau in Brugg verfügt über zehn Betten. In vier Trauertreffs können sich Menschen in geschütztem Umfeld austauschen. Im Landkreis Waldshut soll das geplante Hospiz in Tiengen entstehen.