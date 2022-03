Kanton und Gemeinden erhalten dieser Tage zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung. Viele bieten Hilfe an, andere wollen mehr über die Schutzräume im Thurgau wissen. Wer darf dort hinein?

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Menschen im Kanton Thurgau. „Die Gemeinden und verschiedene kantonale Ämter haben per Telefon oder Mail Hilfsangebote für die Ukraine erhalten, zudem gab es Anfragen via soziale Medien“, sagt