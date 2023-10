Daten-Story Veröffentlicht am 13. Oktober 2023

Über zwei Millionen Ausländer leben in Baden-Württemberg, aber wo kommen die alle her? Die SÜDKURIER-Analyse zeigt, wer in der Vergangenheit kam, wer blieb und wer ging. Die Historie lehrt dabei etwas für die Gegenwart.

Die Einwanderung n Baden-Württemberg ist in Wellen verlaufen. Vergangenes Jahr hat sie ihren Höhepunkt erreicht. | Bild: Stefan Puchner(dpa)/Selina Rudolph