Wecken, Schulbefreiungen, Rathausstürme, Hemdglonker: Normalerweise beginnt mit dem Schmotzigen der Auftakt in die Hochphase der närrischen Zeit. Vieles musste pandemiebedingt in diesem Jahr jedoch abgesagt werden. Doch die Fasnacht lässt man nicht so einfach ausfallen – und so findet manches unter Corona-Regeln statt. So läuft der ungewöhnliche Schmotzige in der Region.

11.40 Uhr: Ein Weihnachtsbaum als Schwarzes Brett in Heiligenberg

In Heiligenberg haben die Wolkenschieber den Weihnachtsbaum in einen Narrenbaum umfunktioniert. Und sie schreiben auf zahlreiche Schilder ihre Forderungen: an die Gemeinde, an das Coronavirus, an den Hauptamtsleiter...

Die Loipen sollen künftig auch im Sommer befahrbar sein. Mal sehen, wer da in Badehose spurt – oder seine Runden zieht... | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

11.15 Uhr: Die große Narrenbaum-Überraschung in Stockach

In Stockach gab es schon gestern Abend die große Überraschung für alle Narren. Denn eigentlich sollte das Narrebommloch dieses Jahr leer bleiben. Ganz unerwartet wurde am Abend dann doch ein Narrenbaum gestellt, Corona-konform mithilfe von Autokränen.

Ganz unerwartet wurde am Mittwochabend ein Narrenbaum gestellt, corona-konform mithilfe von Autokränen. | Bild: Daniela Grundler

10.40 Uhr: Unser Fasnachts-Abc in 26 Videos

In unserem Fasnacht-Abc erklären wir Ihnen alles, was Sie zur närrischen Zeit in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein wissen sollten – von A bis Z. Überprüfen Sie Ihr Fasnachtswissen: Hätten Sie alle Begriffe erklären können? Alle Videos zum Anschauen gibt es unter diesem Link - hier ein kleiner Vorgeschmack:

Video: Sara Lo Frano, Mit Videomaterial von Thorsten Saile.

10 Uhr: Darf man am Schmotzigen verkleidet durch die Straßen laufen? Alle Corona-Regeln für die Fastnacht im Überblick

Noch im vergangenen Jahr war die Fastnacht ganz normal möglich. Danach ging die Pandemie erst richtig los. 2021 steht die Fastnacht umso mehr im Zeichen des Coronavirus. Umzüge und Fastnachtsfeiern fallen aus. Aber darf ich trotzdem raus und feiern? Und was plant die Polizei? Alle wichtigen Fragen und Antworten gibt es hier.

9.45 Uhr: Amtsenthebung in Radolfzell verschoben

In der Radolfzeller Innenstadt ist am Schmutzige Dunschtig (noch) nichts los: Statt einer Amtsenthebung wird auf die OB-Wahl verwiesen.

Bild: Nico Talenta

9.22 Uhr: Narrebolizei kontrolliert in Bodman die Abstände

Das närrische Treiben hält sich in Bodman bisher in Grenzen. Der Narrebolizei ist jedoch auf den Beinen, um die närrische Ordnung zu wahren.

Der Narrebolizei Dave Weimann sorgt am Donnerstagmorgen in Bodman dafür, dass alle die Abstände einhalten. | Bild: Löffler, Ramona

9.07 Uhr: Die Narren sichern sich in Ludwigshafen den Rathausschlüssel

Geht nicht? Doch, die Seehasenzunft in Ludwigshafen hat ganz corona-konform Bürgermeister Matthias Weckbach entmachtet. Was genau passiert ist, können Sie hier nachlesen.

6 Uhr: In Konstanz wird geweckt

Die Konstanzer wollten auf das Wecken am Schmotzigen nicht verzichten – und achten dabei dennoch auf die Corona-Regeln. So hat zum Beispiel Marcus Nabholz, Präsident der Kamelia Paradies Konstanz, den Nachbarn am Morgen vom Fenster aus ein Ständchen gesungen.