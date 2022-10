Konstanz vor 24 Minuten

Erst sind die Schüler skeptisch, dann beeindruckt: Ben Salomo kämpft gegen Judenhass

Der jüdische Rapper Ben Salomo beendete seine Karriere aufgrund von Antisemitismus im Hip-Hop. Was macht es mit Schülern, wenn so ein Mann vor ihnen steht? Ein Besuch in Konstanz zeigt: Die Wirkung ist beachtlich.