Die gesprengte rechte Terrorgruppe hatte Verbindungen in die Region. Der Kopf der Nazi-Zelle hatte einen Kontakt mit Thomas Lohr, einem Wortführer der rechtsextremen Gruppe „Wodans Erben Germania“ (WEG). Lohr wohnt im Konstanzer Ortsteil Wallhausen, wo es auch Treffen seiner Gruppe gab. Den WEG gehören auch zwei der verhafteten Terrorverdächtigen an.

Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime. Das planten Rechtsterroristen in ganz Deutschland. Glücklicherweise kamen ihnen die Sicherheitsbehörden zuvor. Nach einer Razzia sind am Wochenende zwölf Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen