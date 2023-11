Der 64-Jährige nominierte Josef Eham, Luis Üffing (beide Düsseldorfer EG) sowie Tim Brunnhuber (Straubing Tigers) und Filip Varejcka (EHC Red Bull München) nach. Zuvor mussten Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Dominik Bokk (Löwen Frankfurt), Danjo Leonhardt (Nürnberg Ice Tigers) und Samuel Soramies (Augsburger Panther) absagen.

Der Vizeweltmeister startet am Donnerstag in Landshut mit dem Spiel gegen Dänemark (19.45 Uhr/Magentasport) in das Traditionsturnier. Die weiteren Partien für den Titelverteidiger finden am Samstag (18.00 Uhr) gegen Österreich und einen Tag später (14.45 Uhr) gegen die Slowakei statt.

Erstmals starten auch die deutschen Damen beim Deutschland Cup. Erster Gegner ist am Mittwoch (19.45 Uhr) Dänemark. Danach warten Finnland (Freitag, 19.00 Uhr) und Tschechien (Samstag, 14.30 Uhr) auf die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod.