Als Schauspieler ist Marc Schöttner Vielfalt wichtig. Am 20. Mai 2018 ist der 31-Jährige im Rosamunde-Pilcher-Film "Nanny verzweifelt gesucht" im ZDF zu sehen – während der Dreharbeiten bekam er die Zusage für seine Green Card. Auch in den USA will er den Durchbruch schaffen.